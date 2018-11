Leșuri de cai găsite lângă Arad. Descoperirea alarmantă a autorităților

Este anchetă în judeţul Arad, după descoperirea unor cai morţi, pe un câmp aflat la câţiva kilometri de oraş. Trei animale au fost găsite în total, iar unul era legat cu o funie.

Oficialii care fac cercetările în acest caz au bănuiala că ar fi un transport ilegal de animale, iar caii ar fi murit asfixiaţi, undeva pe traseu.

Leşurile erau aruncate pe un câmp, între Arad şi comuna Fântânele. Cei care le-au descoperit, au alertat imediat pe toată lumea.

Emanuel Punta, viceprimar comună Fântânele: "Am venit cu şeful de post, cu medicul veterinar din comună şi am cipat animalele şi acum căutam propietarii. Poate nu sunt din zona noastră, poate sunt cumpăraţi şi aruncaţi aici. Eu aşa am zis, poate sunt cumpăraţi de undeva, au murit în maşină şi i-a aruncat. Nu pot să vă dau mai multe detalii."

Cioban: "Ăla nu a fost om normal care a făcut gestul ăsta, dar oare când i-a putut aduce numai dacă mai întreb şi pe omul celalat că a fost cu oile aici."

Inspectorii DSV au indentificat în scurt timp provenienţa cailor, pentru că animalele aveau microcipuri. Se conturează tot mai mult ipoteza unui transport ilegal, iar caii să fi murit după ce au fost înghesuiţi în număr mare într-un camion.

Viorel Agud, director DSVSA Arad: "Caii nu sunt de la noi din judeţ sunt din judeţul Dolj. Considerăm că moartea s-a datorat asfixiei mecanice fiind inrt-un transport ilegal de animale fără aprobarea DSV-urilor Dolj şi Arad."

Atunci când vor fi identificaţi, proprietarii se vor alege cu dosar penal şi pot fi amendaţi pentru transport ilegal.