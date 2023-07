La un pas de moarte. O adolescentă a scăpat cu viață ca prin minune, după ce a fost lovită de un tramvai | VIDEO

Fata a fost lovită de marginea tramvaiului și a căzut. Incidentul care i-ar fi putut fi fatal a avut loc în septembrie anul trecut, în orașul Samsun din Turcia. Recent, imaginile au fost reluate pe rețelele sociale.

„Mi-am pus căștile ca să fiu distrasă, dar aproape că am murit din cauza asta”, a spus ea.

Mai multe persoane s-au dus să o ajute după ce tânăra a căzut.

„Accidentul a avut loc în jurul orei 8 dimineața, în timp ce mă apropiam de stația Paruthan, în direcția Liniei 1, am tras frâna de mână, în timp ce tânăra trecea fără să se uite în stânga și în dreapta. Am claxonat, dar cum ea nu a auzit, am tras frâna de urgență, care este una puternică”, a spus vatmanul.

Sursa: The Sun Etichete: , , Dată publicare: 23-07-2023 15:52