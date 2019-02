La 5 luni cântărea doar 4 kg. Cazul înfiorător al unei fetițe care a murit la spital în Buzău

Moartea unei fetiţe de numai 5 luni din Buzău, la câteva ore de la internare, a declanşat o anchetă.

Micuța cântarea doar 4 kilograme și a fost adusă de părinți la urgențe cu febră 42. La scurt timp a intrat în stop cardio-respirator și s-a stins din viață.

Autoritățile încearcă acum să afle dacă de vină sunt părinții pentru neglijență, dar și dacă asistentul social din comună și-a făcut datoria.

Medicii au rămas uimiţi când au văzut starea deplorabilă în care se afla micuţa de 5 luni. Cântărea doar 4 kilograme, iar la spital temperatura corpului înregistra 42 de grade şi prezenta convulsii puternice.

A intrat imediat în stop cardio-respirator, însă medicii au reuşit să o stabilizeze şi să o conecteze la aparate. La cel de al doilea stop, micuţa a murit.

Mariana Ciubotaru, mama fetiţei: "Sâmbătă pe la 4 jumate a făcut febră, temperatura şi suflă greu. Am rămas jos la internări ca să o salveze şi a băgat-o la aparate. Când a coborât domnul doctor mi-a zis că fetiţa dumneavoastră a decedat."

Dana Marinescu, director medical Spitalul Judeţean din Buzău: "Din păcate starea s-a agravat, a intrat în cel de-al doilea stop cardio-respirator şi am înţeles de la colegii mei din urgenţă şi pediatrie că nu s-a mai putut resuscita. Este şi o anchetă socială în desfăşurare în acest caz."

Copilul a mai ajuns la spital şi în urmă cu trei săptămâni, iar medicii susţin că au cerut atunci autorităţilor locale să întocmească o anchetă socială şi să urmărească starea fetiţei. Cu toate acestea, situaţia precară a familiei nu a reprezentat o prioritate pentru asistentul medical comunitar.

Clarisa Toader, asistent comunitar primăria Robeasca: "Nu am fost pentru că nu a fost cazul. Când a venit mămica şi m-a chemat am fost, am văzut-o şi atât, dar spitalul nu mi-a făcut niciun fel de sesizare."

Ion Ciocârlan, tatăl fetiţei: "Nu a mai venit absolut deloc de când am avut-o pe cea mărişoara. A zis că e bine, e ok."

Fetiţa provenea dintr-o familie extrem de săracă din localitatea Robeasca şi mai avea şase fraţi. Întreaga familie locuieşte în condiţii greu de imaginat, într-un bordei insalubru de la marginea satului.

După tragedie, cazul a intrat în atenţia Direcţiei pentru Protecţia Copilului, care va decide dacă îi poate acuza pe părinţii fetiţei de neglijenţă şi dacă este nevoie de măsuri de protecţie pentru ceilalţi fraţi ai micuţei.

În urma autopsiei s-a stabilit ca micuţa şi-a găsit sfârşitul din cauza unei pneumonii acute.

