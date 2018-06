Jurnalistă, agresată în direct: “Trebuie să facem diferența între afecțiune și hărțuire”. VIDEO

????⚪️ Faltan pocas horas para el comienzo del #Mundial de #Rusia, nuestra enviada especial @juliethgonzaleztheran se animó a entrar al corazón de la #fanzone. Una misión peligrosa, del día uno en adelante: reforzamos las precauciones. No es un beso, es un ataque no consentido. #mobilereporting #mojo

