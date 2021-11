Incident șocant în Turcia. Un imobil s-a surpat brusc, iar 20 de persoane au fost prinse sub dărâmături

Aceste persoane se aflau în imobil în momentul accidentului, marţi, cu puţin înainte de ora locală 17.00, pe o stradă în centrul Malatya, a anunţat guvernatorul provinciei cu acelaşi nume, Aydin Barus.

Potrivit adjunctului ministrului turc de Interne Ismail Catakli, trimis de urgenţă la faţa locului, 13 persoane au fost scoase în viaţă de către salvatori dintre dărâmături, iar alte opt au reuşit să iasă singure.

”Potrivit informaţiilor de care dispunem, nu mai este nicio persoană dată dispărută”, a anunţat ministrul marţi seara, fără să excludă ca una sau mai multe persoane să se alte, cu toate acestea, sub dărâmături.

”Să sperăm că nu vom avea surprize neplăcute”, a declarat el.

Două dintre persoanele scoase de salvatori dintre dărâmături au fost internate la terapie intensivă, potrivit lui Aydin Barus.

O cameră de supraveghere video a surprins scena impresionantă în care imobilul se surpă brusc şi provoacă un nor de praf. O maşină staţionată în faţa imobilului demarează în trombă, iar trecători o rup la fugă.

Un martor ocular a declarat postului Haberturk că a auzit ”mai întâi un trosnet” înainte de surparea imobilului. ”S-ar fi zis că era ziua utimei judecăţi”.

Peste 260 de salvatori au fost trimişi la faţa locului, potrvit Afad, iar imobilul surpat a fost iluminat pentru a permite continuarea operaţiunilor noaptea.



