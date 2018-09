Incident grav la o școală din Constanța. Un copil a căzut de la etajul 2

Incident grav petrecut marți după-amiază la o școală din Constanța. Un copil de clasa a IV-a a reușit să se cățere pe clădire, agațându-se de gratiile de la ferestre, și a căzut de la etajul doi!

Se pare că puștiul a vrut să recupereze o minge, povestesc martorii.

Băiatul a fost transportat cu multiple traumatisme la spital, iar polițiștii, dar și conducerea școlii, au declanșat anchete.

Elevul a terminat orele de școala în jurul orei 12.00. Câteva zeci de minute mai târziu, copiii și profesorii l-au văzut agațându-se de gratiile de la ferestre. Paznicii nu au intervenit, iar băiatul a reușit să ajungă până la etajul doi al clădirii, de unde a căzut pe caldarâm!

Profesoară: "Este posibil să fi urcat pe sala de sport prin spate și să fi încercat să coboare pe aceste gratii. Pe semne că distanța a fost foarte mare și n-a mai reușit să-și păstreze echilibrul.”

Copilul a fost stabilizat de medici și transportat de urgență la spital, unde a rămas internat.

Chila-Boc Ana, asistenta medicală a școlii: "Era conștient, colaborant, până la venirea ambulanței, așa l-am predat. Da am stat acolo, am comunicat tot timpul cu el, până a venit ambulanța. Am încercat să-l mențin conștient. "

Minodora Nicolae, director școală: "Curtea este un loc de joacă pentru ei, probabil că aici a dat o minge din câte am înțeles, dar nu se juca cu nici un alt copil. El era singurel , o minge pe vestiarele sălii de sport "

Cazul este cercetat de polițiști, dar și de conducerea unității de învățământ.