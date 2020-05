Imagini șocante. Un bărbat este călcat în picioare, în SUA, pentru că își apăra magazinul

Violențele s-au produs sâmbătă seara, în timpul protestelor provocate de moartea lui George Floyd.

Potrivit TMZ, care citează un utilizator Twitter, mai mulți indivizi au vrut să jefuiască magazinul bărbatului, însă el a ieșit cu o sabie, încercând să-și apere munca.

Videoclipul tulburător îi arată pe atacatori cum îl lasă inconștient pe proprietarul magazinului, după ce este lovit cu skateboard-uri, pietre și pumni.

BREAKING: man critically injured at Dallas riots

It appears he attempted to defend a shop with a large sword

Looters ran at him, then he charged rioters

They then beat him with a skateboard and stoned him with medium sized rocks

I called an Ambulance and it’s on the way pic.twitter.com/kFxl3kjsBC