Imagini scandaloase surprinse într-un aeroport. Bagajele pasagerilor, aruncate de la înălțime

Angajatul aeroportului din Honolulu a fost surprins de un pasager care a surprins momentul în timp ce își aștepta zborul.

În loc ca bagajele să fie puse ușor pe rampă, lăsându-le să alunece, muncitorul arunca de sus fiecare geantă, acestea izbindu-se violent din rampa din metal. Fapt ce cu siguranța a dus la deteriorarea genților, dar și a obiectelor fragile aflate în interior.

”Misterul tuturor valizelor mele distruse a fost rezolvat”, a scris pasagerul care a surprins momentul pe Twitter.

Clipul a devenit viral pe rețelele de socializare, fapt ce a dus la o reacție a companiei aeriene.

”Ne pare foarte rău să vedem acest lucru și apreciem că l-ați adus în atenția noastră. Modul în care au fost manipulate aceste genți este inacceptabil și echipa noastră va aborda această situație”, a fost mesajul transmis de compania Hawaiian Airlines, potrivit Daily Mail.

The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. ????‍♀️????‍♀️????‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO