Imagini de coșmar pe o autostradă. Cinci oameni au murit și alți cinci au fost răniți

Accident sângeros în nord-estul Scoției, petrecut joi seară. Cinci oameni au murit și alți cinci au fost răniți după o coliziune frontală între un microbuz și un autovehicul. Poliția a declanșat o anchetă pentru a stabili exact cum s-a petrecut accidentul, relatează BBC.

Răniții se află în stare gravă. Traficul a fost blocat în zonă pe timpul nopții. Echipele de intervenție au fost asistate de elicoptere pentru transportarea răniților la spital.

Investigations continue at the scene after five people were killed and five others were injured when a minibus and 4x4 crashed in Moray https://t.co/POqdsBc2Kr pic.twitter.com/61GZ7580TW