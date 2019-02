Imaginea tulburătoare cu o femeie ținută de păr, pe geam, înainte să cadă de la etajul 11

În imaginile surprinse de un martor cu puțin timp înainte ca femeia să cadă în gol se poate observa cum cineva o ține de păr, în timp ce ea se chinuie să se urce pe pervazul geamului și ajungă din nou în casă.

Incidentul a avut loc la începutul săptămânii, iar poliția scoțiană a precizat că moartea lui Alem Shimeni este tratată ca una suspicioasă, întrucât un martor a povestit că la scurt timp de la incident, un bărbat a încercat să fugă de la locul incidentului, scrie Daily Mail.

Momentele dinainte ca femeia să cadă de la 30 de metri înălțime și să moară au fost surprinse de o persoană care locuiește într-un bloc din apropiere.

„Am auzit un strigăt isteric și am mers la fereastră să văd ce se întâmplă, iar atunci am observat o femeie ținută de păr. Nu a căzut imediat. Încera cu disperare să se agațe de pervazul ferestrei, în timp ce încerca să se împingă cu picioarele de zid. M-am gândit să fac niște poze ca să le am drept dovadă, dar speram ca persoana care o ținea de păr să o ajute. În timp ce priveam, ea a căzut. Nu părea să mai miște. Nu cred că cineva ar fi putut supraviețui căderii. A fost îngrozitor”, a spus martorul pentru Daily Record.

Bărbatul a coborât să vadă ce se întâmplă, iar femeia zăcea la pământ. În acel moment, un bărbat „care părea african” a ieșit rapid din clădire, încercând să fugă, însă a fost prins de un grup de persoane, care l-au imobilizat până la venirea poliției.

