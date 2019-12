I-a cerut să-și ucidă fosta iubită ca dovadă de iubire. Îi trimitea mesaje de încurajare

Tânărul ar fi înjunghiat-o pe victimă de mai multe ori, lăsând-o cu răni grave, scrie Mirror.

Potrivit autorităților, înainte de crimă, partenera lui l-ar fi triimis 50 de mesaje prin care îl încuraja să o ucidă cât mai repede. Ea ar fi început să-l bănuiască pe Rhett Cart-Shaw că încă se întâlnește cu fosta iubită.

