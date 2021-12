Groază într-un centru de ecarisaj din Năvodari. Câinii sunt operați pe viu și lăsați să zacă pe jos, plini de sânge

Poliția Animalelor a declanșat o anchetă la Centrul de Ecarisaj din Năvodari, unde mai mulți voluntari au filmat scene revoltătoare.

În înregistrări apar câini plini de sânge și neîngrijiți. Activiștii susțin că bietele animale sunt rar văzute de un medic veterinar pensionar, care vine doar uneori la centru.

Primăria din Năvodari, cea care deține adapostul, are însă explicații halucinante: patrupedele ar sângera din cauza sperieturii, atunci cand sunt capturate cu lațurile, pentru a fi duse la sterilizare.

Imaginile au fost surpinse in interiorul Centrului de Ecarisaj din Năvodari de către tinerii voluntari care donează hrană.

În interiorul cabinetului un cățel zace plin de sânge pe pardoseală, fără ca cineva să se îngrijească de soarta sa.

Adriana și Adelina sunt de câțiva ani voluntari în centrul de ecarisaj, însă au rămas îngrozite când au văzut cum sunt tratate animalele.

Voluntarii acuză și personalul centrului de rele tratamente aplicate animalelor.

Adriana Ionică, voluntar: "Când am intrat am rămas traumatizată. Căini prinși în crosă, târâți din boxe până în cabinetul veterinar... Am surprins imagini cu un câine în cabinetul veterinar plin de sânge, întins pe jos. Au fost depuse atunci sesizări la Poliția Animalelor".

Adelina Dumitriu, voluntar: "Nu pot să descriu ceea ce se întâmplă aici. Sterilizări care, de fapt, nici nu sunt sterilizări. Sunt operați pe viu... Cățeii urlă, țipă...".

Tinerii voluntari susțin că medicul veterinar din centrul de ecarisaj ar efectua diverse proceduri fără a ține seama de chinurile la care sunt supuse animalele. La vederea camerei de filmat, medicul a făcut cale întoarsă.

Primăria din Năvodari, cea care administrează centrul de ecarisaj, susține, într-un punct de vedere transmis Pro TV, că nu este vorba de rele tratamente aplicate animalelor, ci de scene în care cățeii sângerează pentru că se zbat atunci când sunt prinși cu crosele cu laț. Poliția cercetează acum cazul.