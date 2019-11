Gravidă bătută cu sălbăticie și înjunghiată de soț. "I se părea că vin gagici la ea"

Clipe de groază pentru o tânără de 29 de ani, însărcinată în opt luni, după ce a fost atacată cu sălbăticie chiar de propriul soţ.

Scenele s-au petrecut în maşină cu care cei doi veneau spre Târgu Jiu. Femeia a fost bătută crunt şi înjunghiată şi a scăpat din mâinile agresorului doar după ce a reuşit să-şi sune o rudă.

Poliţiştii l-au încătuşat pe loc pe bărbat, iar analizele au dovedit că acesta se drogase. Gravida a ajuns, în stare gravă, la spital, cu răni şi fracturi.

Bărbatul de 37 de ani devenise, în ultima vreme, violent cu tânăra lui soţie. De la începutul anului, scenele de coşmar erau tot mai dese. În primăvară a bătut-o crunt, dar femeia l-a iertat.

Individul a muncit o perioadă în străinătate, iar de când a revenit acasă rudele spun că l-au văzut consumând substanţe interzise.

Bunica agresorului: "Îmi era mai mare dragul, cu copii, şi acum s-a schimbat. I se pare că vin gagici la ea, că vin hoţi. A venit şi poliţia şi nu e nimic, i-a spus că i se pare."

Marți seară violențele s-au repetat. Femeia însărcinată a cerut ajutor unei rude, care la rândul ei, a alertat poliţia. Astfel, a putut fi transportată în timp util la spital.

Purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu: "A fost bătută cu sălbăticie de către soţ, înjunghiată. Soţul a fost adus de poliţie pentru testare privind stupefiantele, a ieşit pozitiv la două droguri. La ora actuală pacienta e stabilă, urmează să fie supusă unor intervenţii chirirugicale pentru care are o fractură la antebraţ şi o fractură la una din gambe, mai are şi două plăgi înjunghiate la una din gambe, plus celelalte contuzii multiple."

Medicii au anunţat că viaţa fătului nu este pusă în pericol, în ciuda rănilor suferite de mama. Acasă, cunoscuţilor nu le vine să creadă că bărbatul a putut fi atât de violent.

Bunica agresorului: "A bătut-o, e în spital, o să vină peste 2, 3 zile la copii şi atâta tot - a mai bătut-o şi înainte, s-a împăcat cu el - s-a împăcat şi acum a bătut-o iar şi e în spital - dar de ce se droghează - da pe mine mă întrebaţi, nu ştiu."

Iniţial, poliţiştii au crezut că bărbatul este băut, dar, când au folosit testul pentru drog, rezultatul a ieşit pozitiv la cocaină şi marijuana.

Purtător de cuvânt IPJ Gorj: "Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că bărbatul ar fi condus un autovehicul pe drumurile publice aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive, în cauză bărbatul e cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehiul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe."

Bărbatul este acuzat şi de violenţă în familie iar procurorii au cerut arestarea lui preventivă.