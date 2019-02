Grav accident pe o autostradă din Israel. Sunt 2 morți și 41 de răniți. VIDEO

Pasagerii răniţi au fost transportaţi la spital, doi dintre ei în stare critică, potrivit serviciului de urgenţă Magen David Adom, informează DPA, citat de Agerpres.

At least 2 dead and 3 critical, 40 injured, as a passenger bus overturns in #Israel near #Jerusalem . pic.twitter.com/VWS2SkytXe

Accidentul a implicat un autobuz şi un vehicul privat şi a avut loc pe Autostrada 443 în afara aşezării israeliene Beit Horon din Cisiordania.

Imagini ale accidentului arătau autobuzul răsturnat pe o parte, cu tot parbrizul spart şi pete de sânge.

David Krispel, directorul de operaţiuni de la organizaţia de intervenţie în situaţii de urgenţă United Hatzalah, precum şi alţi paramedici au acordat răniţilor tratament medical iniţial.

#BREAKING : #ISRAEL : Accident Between An Israeli Bus And Pvt Vehicle, As A Result The Bus Overtuned On Route 443 Near Beit Horon, 3 people Dead And 25 others wounded were evacuated To The Hospitals in Jerusalem and Tel Hashomer. pic.twitter.com/NgGRmHEHmQ