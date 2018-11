Gestul șocant la care a recurs un bărbat, după ce și-a împușcat fosta soție. Reacția rudelor

Pro TV

Scene terifiante, miercuri seară, în localitatea Mahmudia din judeţul Tulcea. Un bărbat de 41 de ani, înarmat cu o puşcă de vânătoare, a pătruns în magazinul unde lucra fosta soţie şi a împuşcat-o pe femeie.

După care bărbatul şi-a pus capăt zilelor cu aceeaşi armă.

Scenele de groază s-au petrecut puţin după lăsarea întunericului. Orbit de gelozie, bărbatul de 41 de ani a intrat în magazinul unde fosta soţie, în vârstă de 33 de ani şi mama a unui băieţel, era vânzătoare.

Fără să se gândească de două ori, bărbatul a tras cu puşca direct în femeie. Rănită, fosta soţie a reuşit să fugă, însă după câţiva metri s-a prăbuşit într-o baltă de sânge în faţa magazinului.

Crezând că a ucis-o, individul s-a împuşcat cu ultimul cartuş din arma. Deşi în magazin se aflau doi clienţi, aceştia nu au reuşit să intervină.

Localnic: "Din gelozie... nu ştiu. Şi-a împuşcat soţia, fosta soţie, căci erau despărţiţi. Când am venit erau deja morţi atât din cauza geloziei. El era foarte agresiv şi gelos."

La rândul lor, rudele celor doi au rămas înmărmurite.

Cumnatul agresorului: "Este cumnatul meu. Durerea este prea mare. Abia am zece minute de când am venit de la Tulcea am auzit doar că s-a întâmplat o nenorocire şi atât nici nu ştiam că are arma."

Imediat la locul faptei au ajuns ambulantele şi poliţiştii. Femeia, aflată în stare gravă, a fost tranportata de urgenţă la spitalul judeţean din Tulcea.

Dr. Slah Kilo, Spitalul judeţean Tulcea: "Am fost solicitaţi de la 112 comună Mahmudia judeţul Tulcea două persoane soţ şi soţie, soţul a împuşcat-o pe soţia lui şi el s-a împuşcat pe urmă mort pe loc, ea cu plăgi multiple craniofaciale"

Poliţiştii criminalişti au blocat întreaga zonă şi au prelevat mai multe probe, printre care şi arma atacului.

Comisar şef Daniel Calotă: "El nu e vânător, avem de făcut multe cercetări. Este un bărbat decedat femeia are plaga împuşcată dar nu … Când a plecat de aici era în viaţa rămâne de văzut acum nu pot să spun mare lucru. Se face cercetare la faţa locului şi vom vedea."

Reporter: "Este arma cu glonţ?"

Comisar şef Daniel Calotă: "Este o armă de vânătoare."

Se pare că agresorul nu deţinea arma legal, nefiind înregistrată. Cei doi erau despărţiţi de câteva luni şi aveau un băieţel de patru ani.

