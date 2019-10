Gestul făcut de o mamă înjunghiată de 21 de ori și arsă de vie pentru a-și salva fiica

În iulie 2017, Leanne Collopy, 25 de ani, a fost victima unui atac brutal. Fostul ei iubit, Saleem Said, a înjunghiat-o de 21 de ori cu un cuțit de bucătărie și apoi a stropit-o cu benzină și i-a dat foc de vie.

Polițiștii au descoperit, în timpul anchetei, că, în ciuda rănilor oribile suferite, tânăra de 25 de ani s-a luptat din răsputeri pentru a-și salva fiica de 2 ani, care se afla în casă în momentul atacului, scrie Daily Mirror.

Când polițiștii au găsit copilul, au observat că aceasta era înfășurată în haine umede, în fața unei ferestre deschise, sugerând că Leanne s-a luptat pentru a o salva.

Mama și fiica au fost în final scoase din casă de ofițerii de poliție, însă, din păcate, tânăra de 25 de ani a murit la spital, pe 3 august 2017.

Copila a suferit și ea arsuri la față și pe corp.

Acum, pentru curajul ei, Leanne Collopy a primit postum medalia pentru curaj "Commendation for Bravery" din partea Casei regale britanice, la fel ca polițistul care a reușit să le scoată din casă.

La aflarea veștii, familia tinerei a precizat: "Ca familie suntem mândri și onorați că gestul Leannei, prin care a dovedit că este o mamă devotată, a fost astfel recunoscut”

Saleem Said a fost găsit vinovat și condamnat la 30 de ani de închisoare.

