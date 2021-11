Gestul extrem la care a recurs un bărbat din Ploiești, când a aflat că soția să ar putea fi grav bolnavă

Sfârșit cumplit, miercuri seară, pentru un bărbat de 80 de ani din Ploiești. Chinuit de gândul că soția să ar putea fi grav bolnavă, omul a recurs la un gest extrem.

Femeia a încercat din răsputeri să strige după ajutor, însă până când au sosit vecinii era prea târziu - bărbatul își dăduse foc.

Bărbatul locuia împreună cu soţia sa într-o casă la marginea oraşului Ploieşti. Cei doi au o fiică, medic în Canada, povestesc apropiaţii lor. De curând, soţia lui a mers la medic pentru analize amănunţite, iar veştile doctorilor l-au bulversat, spun cunoscuţii.

Niculina Andrei, vecină: „Soţia a aflat că are ceva la colon şi cred că s-a speriat. Era îngândurat, zicea că e bolnavă rău soţia şi a spus că el nu mai are pentru ce mai trăi. Eu am auzit-o strigând, “ajutor, ajutor!” şi el ardea acolo, săracul."

Un vecin, alertat de strigătele soţiei, a sărit în ajutorul bărbatului. Din păcate însă rănile grave i-au adus sfârşitul.

Vecin: „Am auzit “ajutor, ajutor!”. Am venit fuga până aici, domnul luase foc. Am dat jos tot de pe mine, l-am stins, era prea târziu."

Raluca Vasiloaie purtătoare de cuvânt ISU Prahova: „Se pare că s-a autoincendiat şi în ciuda eforturilor pompierilor pentru a-l salva, acesta a decedat."

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă investigaţiile.