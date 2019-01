Gestul disperat al unui vlogger care și-a pierdut iPhone-ul la o petrecere tematică

iStock

Archie Day, un vlogger în vârstă de 20 de ani din Manchester, s-a sinucis după ce și-a pierdut iPhone-ul la o petrecere tematică la care a participat în luna octombrie.

Ceilalți studenți l-au auzit plângând „incontrolabil” de pe hol, dar nu au bănuit că tânărul avea să se sinucidă. El a fost găsit spânzurat a doua zi, de personalul căminului, potrivit Daily Mail.

Deși incidentul a avut loc în 5 octombrie, detaliile au ieșit la lumină abia în această săptămână. Archie, studentul la jurnalism în vârstă de 20 de ani, era disperat după ce și-a pierdut telefonul la o petrecere tematică. El fusese diagnosticat cu depresie, dar le spusese părinților că se simte mult mai bine.

Potrivit anchetatorilor, în sera petrecerii, el nu a dat semne că ar urma să se sinucidă.

„Știu că suferea din cauza depresiei, dar nu am relizat cât de grav este, pentru că era foarte sociabil. Pe pagina sa de Instagram avea descrierea: „Ar fi trebuit să mor deja”. Asculta muzică despre depresie, dar credeam că acele melodii îi aduc alinare. Avea o personalitate puternică și era carismatic, tot timpul dădea impresia că e un lider. În noaptea de dinainte să moară, a băut patru beri, dar l-am văzut bând și din băuturile altor persoane.

Părea să socializeze cu toată lumea. La 2.30 a trimis un mesaj pe WhatsApp, întrebându-ne unde suntem și noi, în glumă, i-am zis că am plecat acasă. Am chemat un taxi și când ne pregăteam să plecăm, am observat că Archie nu mai era acolo.

Am încercat să îl sunăm, dar nu a răspuns nimeni. Când ne-am întors, un alt student ne-a spus că este în camera sa și ă a fost jefuit. Era un paznic în cameră cu Archie și el plângea”, a povestit Kane Markham, coleg de cămin cu tânărul.

Familia tânărului crede că acesta nu plănuia să își ia viața și dă vina pe alcool că „l-a făcut să se comporte irațional.”

„Ne-am uitat pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la club, în care poate fi văzut la ora 2.36 în timp ce fumează, iar în cealaltă mână are telefonul mobil. La 2.41, a plecat fără telefon. Undeva în acel interval, telefonul său a dispărut. La 3.23 a.m a ajuns la universitate, unde a dat de alți studenți. Părea să nu se poată ține pe picioare. Aceștia l-au ajutat să intre în cămin. La scurt timp, a fost chemat paznicul”, a precizat Alison Parks, reprezentantă a poliției.

Heather Maxwell, mama acestuia spune că fiul ei era nervos cu privire la viața la facultate, dar că și-a făcut prieteni.

„Ultima dată am vorbit cu el pe 4 octombrie și părea să aibă o stare de spirit bună. N-am mai auzit nimic de la el apoi. Avea o inimă mare.”

