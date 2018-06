Gestul disperat al unei tinere care trebuia să achite taxe de studiu deși nu mai era studentă

Lara Colthrop, în vârstă de 19 ani, şi-a luat viaţa după ce a acumulat datorii pentru taxele de studiu, pierzându-şi locul la facultate după ce nu a reuşit să ia examenele, conform Metro

Ea a continuat să locuiască cu colegele ei de cămin la Universitatea Queen Mary din Londra, fără să ştie că va fi nevoită să achite taxele de studiu pentru că nu mai era studentă.

Când s-a întors în Hildenborough, în localitatea natală, şi-a sunat tatăl şi i-a spus că nu se va întoarce acasă. Tatăl său a încercat să o contacteze înapoi, dar nu a primit niciun răspuns şi a mers în gară, pentru a se întâlni cu ea, dar a fost întâmpinat de către poliţişti. Aceştia l-au informat că fiica lui s-a sinucis.



Teenager killed herself after losing university place and owing council tax https://t.co/yasHpPqEA0