Gestul care i-a adus moartea unui bărbat din Argeș. Omul nu suporta fumul de la lemne

Un bărbat de 62 de ani a fost găsit carbonizat în locuința lui dintr-o comună din Argeș. Apelul de urgență, sosit de dimineață, anunța că din casă ieșea un fum gros.

Două echipaje ale pompierilor și unul de la SMURD au plecat de urgență la locul sesizării. Vecinii le-au spus salvatorilor că înăuntru este posibil să se afle proprietarul și că în locuință există și o butelie. Când au reușit să pătrundă înăuntru, pompierii au găsit trupul carbonizat.

Câţiva vecini au văzut, marți dimineață, că ieşea fum pe fereastra camerei unde dormea bărbatul. Sunt convinşi, însă, că incendiul s-a declanşat în cursul nopţii, iar obiectele din interior au ars mocnit. Cum bărbatul nu suporta fumul, nu îşi cumpăra lemne şi folosea doar aparate electrice ca să se încălzească, în cursul nopții, ca să se ferească de gerul cumplit, a băgat în priză tot ce a avut în casă.

Marin Grigorescu, vecin: „Le-a băgat în priză şi a adormit şi vă daţi seama, a luat foc de la reşou. De la calorifer, a ars mocnit. Eu de dimineaţă când am venit, când m-am sculat, am văzut fum ieşind pe geam.”

Reporter: „Flăcări nu erau?”

Vecin: „Nu, numai fum. Am venit cu un băiat, am spart întâi poarta, am intrat înăuntru, am spart uşa şi atunci a bufnit fumul."

Radu Mihalache, vecin: „Am venit aci să ne uităm şi n-am putut să intrăm înăuntru.”

Reporter: „De ce n-aţi putut?”

Vecin: „Păi era fum rău. El nu folosea soba, folosea numai treaba asta, numai curentul."

Ion Panait, vecin: „Ştiam că e singur în casă, pentru că el singur locuia el, nu mai avea pe nimeni. Soţia... sunt divorţaţi, e plecată în afară.”

Pompierii au intervenit cu două autospeciale şi un echipaj SMURD. Au reuşit cu greu să intre, din cauza fumului dens şi a pericolului de explozie.

Cpt Mădălina Epure, ISU Argeş: „La faţa locului, pompierii au găsit incendiul manifestându-se cu mare degajare de fum, pe timpul acţiunii de stingere au evacuat din interior o butelie şi de asemenea, au găsit trupul proprietarului, un bărbat de 62 de ani, carbonizat."

În urma cercetărilor, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de un scurt circuit electric la unul dintre cele două aparate cu care omul se încălzea. Bărbatul este divorţat şi are un fiu care locuieşte în America.

