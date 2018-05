Gemeni de 5 luni, morți după ce au fost uitați de tatăl lor mai multe ore în mașină

Totul s-a petrecut într-un orăşel din statul american Virginia. Tatăl lor își dusese soţia la serviciu, după care a intrat în casă şi a adormit. S-a trezit doar când a sunat telefonul, moment în care şi-a dat seama ce s-a întâmplat. Era, însă, prea târziu.

Unul dintre bebeluşi murise deja, iar celălalt, în stare foarte gravă, a fost dus la spital, dar nu a mai putut fi salvat de medici.

TWINS CAR TRAGEDY: Twin infants, just 5 months old, are dead after they were discovered inside an unattended SUV in what Virginia police say was a tragic accident; temperatures at the time were in the mid-80s. @DavidMuir reports. #TheIndex https://t.co/aQfXxCuith pic.twitter.com/18zUyPBrET