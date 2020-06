Fratele fetei care a fost incendiată povestește îngrozit: Mi-a spus că merită să ardă

Fratele fetei de 17 ani, care a fost stropită cu benzină și incendiată, a povestit clipele îngrozitoare pe care l-a trăit atunci când individul eliberat din închisoare i-a dat foc surorii sale.

“Când am ieșit eu din casă, soră-mea ardea, iar el fugea. Eu am fugit să o scot pe soră-mea și să arunc apă pe ea, din fântână. Am încercat să sting focul, iar el a fugit. Mi-a spus că soră-mea merită să ardă. Am luat găleata de apă și am aruncat apă pe ea. Ardea toată casa. El a venit și a dat cu benzină.

Venise și cu toporul, dar l-a lăsat după pat. Obișnuia să vină la noi, pentru că era prieten cu taică-miu. Ar fi avut o relație cu soră-mea, am văzut mesaje la ea în telefon. Îi spunea că el a iubit-o și că l-a făcut să sufere. O mai amenința pe soră-mea. Ar fi avut o relație cu ea. S-au cunoscut la Severin și apoi a venit aici, în Dîrvari.”, a spus fratele fetei pentru Actual Mehedinți.

FOTO: Casa în care a avut loc crima

Individul care a comis această oribilă faptă este din Drobeta-Turnu Severin, însă, anul trecut, când a ieşit din închisoare, a mers în localitatea Dârvari, județul Mehedinți.

Nişte prieteni i-au pus la dispoziţie o casă bătrânească. A stat foarte aproape de tânără pe care acum a nenorocit-o.

”Am auzit zgomot. Am văzut fata arsă în salvare. Pe el îl știam. Era un tip retras, însă venea des aici. Erau prieteni. Știam că a fost în pușcărie și că avut pedeapsă mare. Ar trebui să nu le mai dea drumul deloc criminalilor în libertate. E o nenorocire mare. Fata e arsă grav. Fața nu i se cunoaște. Nu mai are și păr. A dat, pur și simplu, cu benzină, pe ea.”, a declarat un vecin pentru Actual Mehedinți.

Fata se află în stare extrem de gravă la spital, iar medicii spun că are șanse reduse de supraviețuire. Victima a suferit arsuri profunde pe 90% din suprafața corpului, iar medicii încearcă acum să o salveze.

Între timp, bărbatul, care în trecut a ucis 5 oameni, inclusiv un bebeluș nenăscut, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.