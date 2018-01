Fostă Miss Guatemala, împușcată mortal în plină zi. VIDEO

Roşa Otilia Ramirez, în vârstă de 32 de ani, a fost ucisă pe 19 ianuarie la ora 7 dimineaţa, în capitala ţării. Femeia îşi ducea fetiţa la şcoală. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care victima mergea pe trotuar, fără să ştie că un bărbat mascat o urmărea, conform Daily Mail

La un moment dat, acesta a scos un pistol şi a împuşcat-o pe femeie în cap. Apoi, femeia s-a prăbuşit la pământ. Filmarea a fost făcută publică, la cererea autorităţilor, pentru ca agresorul să fie identificat.

Se pare că ucigaşul ar fi cunoscut-o pe Ramirez, iar fapta ar fi fost "o crimă pasională".



Former Miss Guatemala hopeful is shot in the back of her head after dropping her daughter at school https://t.co/Bgh2cu1DdO