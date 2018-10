Filmare virală. Motivul pentru care o tânără din India a fost bătută de polițiști

Tânăra de 20 de ani, elevă la școala de asistente medicale, a fost lovită în mod repetat cu palmele în cap pentru că petrecea timp cu cineva care are o religie diferită.

Incidentul s-a petrecut zilele trecute în Meerut, în statul Uttar Pradesh, din nordul Indiei.

Femeia a povestit că studia cu un prieten în camera sa, atunci când un grup de activiști dintr-o organizație hindu de extremă dreapta au intrat peste ei. Aceștia l-au dus pe bărbat într-o altă cameră.

”Au început să ne bată. Mă întrebau dacă sunt hindu sau musulmană și au cerut dovezi. Mă întrebau dacă vreau să mă căsătoresc cu el”, a povestit tânăra pentru India Today.

Shocking video of the girl who was rescued by cops from Vishwa Hindu Parishad goons who were harassing a Meerut couple for Love Jihad. The cops after rescuing the girl began assaulting her in the police van calling her out for chosing Muslim partner and made video. @uppolice pic.twitter.com/l0eIPmJKnp