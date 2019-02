Fetiță violată și apoi lăsată să moară într-un șanț. Agresorul are 16 ani

iStock

Un băiat de 16 ani a sugrumat și violat o fetiță de 10 ani, în drum spre școală. Adolescentul a abandonat-o apoi într-un șanț de unde a fost salvată de un trecător.

Băiatul a recunoscut că a atacat victima, însă neagă că ar fi și violat-o. Instanța însă a declarat că are de-a face cun un adolescent cu antecedente criminale.

Incidentul a avut loc în Devon, Marea Britanie.

„A atacat-o din spate și a încercat să o sugrume, apoi a împins-o pe malul râului și a violat-o”, a descris scena avocata victimei.

Ulterior, instanța a urmărit și mărturisirea sfâșietoare a fetiței, aceasta declarând că s-a prefăcut moartă pe durata atacului, sperând că va scăpa de abuzuri.

„Mi-am scos telefonul pentru a o anunța pe mama mea că voi ajunge curând acasă, moment în care am simțit cum cineva alerga în spatele meu și m-a apucat în strânsoare. Mi-a fost frică că nu am suficient oxigen și că voi muri. La început am încercat să mă prefac că sunt moartă, am crezut că voi scăpa, însă asta nu l-a descurajat”.

Un martor i-a auzit plânsetele și a încercat să o salveze. Un altul a întrebat-o unde locuiește pentru a o duce acasă, în siguranță.În urma anchetei, mostre din ADN-ul băiatului au fost descoperite pe trupul victimei.

