Fetiță din Vaslui, violată de tatăl său timp de doi ani. De ce mama sa nu a anunțat poliția

Coşmar îngrozitor pentru o fetiţă de 11 ani, din judeţul Vaslui. Copila ar fi fost abuzată sexual şi violată chiar de tatăl său, în ultimii doi ani. Chinul i s-a sfârşit abia acum, când a mărturisit totul unui psiholog de la centrul social din comună.

În februarie, fata ceruse ajutor chiar mamei sale, plecată la muncă în străinătate. I-a spus şi că tatăl o ameninţă cu moartea. De frică, femeia n-a anunţat pe nimeni.

Bărbatul o bătea frecvent pe femeia cu care are patru fete, toate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 11 ani. Ca să scape de el, femeia s-a refugiat într-un centru maternal, împreună cu copiii.

Apoi s-a întors acasă şi violențele au continuat. Femeia a ales să plece la muncă în străinătate iar fetele au rămas singure cu tatăl lor. Cei de la primărie susţin că îi vizitau frecvent şi au observat că fetiţa de 11 ani se comportă diferit. Au chemat-o la consiliere la centrul social, iar copila a prins curaj şi a povestit coşmarul prin care trecea. Tatăl ei o abuzase sexual în mai multe rânduri.

Andreea Vasluianu, asistentă socială: „Am reuşit să vorbim cu fetiţa, a recunoscut şi am anunţat poliţia. Ea a declarat că nu mi-a spus niciodată pentru că era ameninţată cu moartea.”

Ultima dată, bărbatul de 34 de ani şi-a violat fata chiar înaintea Paştelui.

Mama suspectului: Doamne fereşte. Nu am crezut că face el treaba asta.

Reporter: Fata nu v-a spus ?

Mama suspectului: Nu mi-a zis. Poate îi era frică.

Reporter: El era agresiv ?

Mama suspectului: Când bea, mai făcea, na. A recunoscut până la urmă. Au venit trei maşini de poliţie aici, a recunoscut.

Localnică: „Să violeze copilul lui, sânge din sângele lui... să nu mai vină acasă, să stea la puşcărie toată viaţa.”

Pus în fața dovezilor, bărbatul şi-a recunoscut faptele şi a fost reţinut.

Ion Dorobanțu, primarul comunei: „Este un om de cea mai joasă speţă. Aş dori să cred că nimeni nu e capabil de aşa ceva, dar monstrul din el a răbufnit.”

Mama fetei care ştia , susţine că nu a anunţat autorităţile, de frica individului.

Mama fetei: Doar mi-a spus că s-a dat tata la ea. Atât. Ieri am aflat totul. Nu am avut tupeul, curajul, să îi spun de ce nu mi-a zis, pentru că era devastată.

Reporter: De ce nu aţi anunţat poliţia?

Mama fetei: De frică, de teamă lui. Îmi reproşez că nu am fost lângă ele când au avut nevoie. Nu am putut să fiu lângă ele.

Reporter: Pentru binele fetei, nu trebuia să anunţaţi poliţia ?

Mama fetei: Da, era normal.

Reporter: De ce nu aţi anunţat autorităţile?

Bunica fetei: Ce să anunţ autorităţile, că noi nu avem pensie, nu avem nimic. El venea peste noi şi ne omora şi ne bătea când era beat.

Fata abuzată este acum într-un centru al statului. Surorile ei au rămas în grija mamei, care, între timp, s-a întors din străinătate.