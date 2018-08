Fetiță cu dizabilități din Olt aflată în plasament, agresată de o îngrijitoare

iStock

O fetiță cu dizabilități instituționalizată în cadrul unei căsuțe de tip familial din Balș a fost lovită de către o îngrijitoare, filmulețul fiind postat pe o rețea de socializare.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a demarat o anchetă internă, fiind sesizată că o fetiță cu dizabilități, de peste 10 ani, ar fi fost lovită de către o îngrijitoare.

Filmulețul realizat de unul dintre cei 7 copii din căsuță a ajuns chiar pe o rețea de socializare.

”Fetița nu verbalizează și are un comportament agresiv, însă acest lucru nu este o scuză pentru îngrijitoare pentru a se comporta agresiv la rândul ei, din contră. Filmulețul a ajuns la Direcție și astăzi am fost la Balș pentru a discuta cu copiii, cele două îngrijitoare, dar și cu vecinii. Am demarat o anchetă și, în funcție de rezultat, se vor lua măsuri drastice, potrivit legii”, a declarat directorul DGASPC Olt, Rădița Piroșca, potrivit realitateaoltului.ro.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Citește și Ministrul italian de Interne, anchetat pentru sechestrare de persoane şi abuz de putere

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer