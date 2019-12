Femeile din Satu Mare ar fi fost ucise de un criminal eliberat în baza recursului compensatoriu

Un vecin al celor două femei, omorâte cu cruzime într-o localitate din Satu Mare, este reţinut de poliţişti. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 42 de ani, eliberat anul trecut din închisoare, unde a stat trei ani pentru tentativa de omor.

Anchetatorii au reuşit să pună mâna pe el şi să-l ia la întrebări, după ce un câine de căutare, special dresat, i-a purtat pe urmele suspectului.

Bărbatul care a fost reţinut de poliţişti este vecin cu victimele şi fusese eliberat din închisoare anul trecut, în baza recursului compenastoriu. Poliţiştii susţin că el le-ar fi atacat pe cele două femei.

Ce-i drept, în timp ce în locuinţă avea loc dublul asasinat, la poartă aşteptau doi vânzători de plăpumi care îi dăduseră uneia dintre femei un produs.

Vânzător ambulant: "Timp de 20 de minute am aşteptat ca să iasă afară, să îmi dea banii sau pătura. Am văzut că nu este. Între timp m-am dus la dânsul, la soţul ei și am venit către casă. La vreo 3-4 kilometri, ne-a oprit poliţia. Ne-au pus cătuşele şi să ne ducem la secţie, să clarificăm. Am zis dom-le suntem cu marfa, suntem vânzători. N-am intrat, eram în stradă. Nu în casa am vândut, afară pe drum."

Soţul confirmă varianta celor doi vânzători.

Soțul femeii mai tinere: "Mi-au zis să le mai dau 500 (lei), că rămâne plapuma la noi şi le-am dat şi au plecat. Pe când am venit am încercat să intru în casă, dar toate uşile erau încuiate şi am stat aici şi am tot încercat şi am mers acasă."

Iniţial, anchetatorii i-au suspectat pe cei doi, dar imediat ce i-au audiat şi pe ei şi pe alţi săteni, au extins cercetările. Cu ajutorul unui câine de urmă, au ajuns în curtea unui vecin. Mobilul crimei ar fi fost jaful, spun procurorii.

Reporter: Ce lipseşte din casă?

Cumnat: Ceva bani. În jur de câteva mii de Euro. Înăuntru a intrat doar crimialistica, tot e sigilat.

Una dintre femeile ucise în bătaie are un fiu plecat în străinătate şi primea în mod obişnuit bani de la el.

Conform unor surse din anchetă, pe hainele suspectului s-ar fi găsit urme de sânge, însă testele ADN vor arăta cu exactitate de unde provin. Iniţial bărbatul le-a spus poliţiştilor ca petele de sânge sunt de la un porc pe care l-a sacrificat în ziua respectivă.

Cele două femei, prietene bune şi vecine, în vârstă de 54 de ani şi 63 de ani, au fost ucise în bătaie, spun medicii legişti. Fiecare dintre ele avea doi copii şi familiile îndoliate sunt șocate de sfârșitul lor violent.

În acest moment individul în vârstă de 42 de ani se află în arestul poliţiei din Satu Mare şi urmează să fie dus în fata magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.