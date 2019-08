Femeie salvată de nepoțică, după ce un recidivist a vrut să o violeze

O femeie de 59 de ani din judeţul Bacău a trecut prin clipe de groază, când un vecin s-a năpustit asupra sa, în propria curte.

Bărbatul a tras-o cu forţa în casă şi a vrut să o violeze. În timp ce victima se lupta cu agresorul, o nepoată a femeii a ieşit afară şi a început să ţipe. Individul s-a speriat şi a fugit, nu înainte de a lua toţi banii din casă. Este vorba despre un fost puşcăriaş, care a ajuns acum din nou după gratii.

Înainte de agresiune, individul de 33 de ani a băut cu un amic, chiar lângă casa femeii. Apoi, când a văzut-o pe aceasta în curte, a încercat să o imobilizeze şi să o violeze.

Victimă: "S-a urcat pe mine, mi-a rupt capotul. Nu mai ştiam ce să fac ca să îl dau jos de pe mine".

Reporter: "Cum aţi scăpat?"

Victimă: "Am reuşit prin asta mică. S-a trezit şi a început să ţipe tare, iar lui i-a fost frică că trece cineva pe drum şi a fugit, dar mi-a luat banii"

Cu câteva minute înainte de agresiune, fiul victimei plecase de acasă. Tot lui i-a cerut femeia ajutorul după atac.

Fiul victimei: "A venit fugind să vin repede că a sărit peste ea unul în casă. Am fugit repede dar nu l-am găsit, că dacă îl găseam se întâmplă poate mai rău. Am rămas acasă şi am sunat la 112 să vină criminaliştii. E un violator şi a mai omorât şi oameni. Nu a stat acasă câtă puşcărie a făcut".

Suspectul a furat din casa femeii 100 de lei. Victima a reuşit să dea apoi detalii suficiente poliţiştilor şi aceştia l-au reţinut pe recidivist. Individul a mai fost închis pentru omor şi furturi. A ieşit din puşcărie anul trecut.

Cătălina Păduraru, IJP Bacău: "Poliţiştii au identificat şi reţinut un bărbat de 33 de ani bănuit de comiterea infracţiunilor de tentativa de viol violare de domiciliu şi tâlhărie. Acesta urmează a fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă".

Bărbatul a ajuns joi în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă.

