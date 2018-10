Femeie din Argeș, sechestrată și abuzată de concubin ani la rând. Cum a reușit să scape

Poveste demnă de un scenariu de film în comuna Rucăr din Argeş.

O femeie de 34 de ani, izolată în casă şi abuzată de partenerul de viaţă, a fost salvată după ce a reuşit să ceară ajutor printr-un bilet ascuns în pacheţelul cu mâncare al fetiţei sale, care merge la grădiniţă.

Acum, ea şi copilul se află într-un centru de protecţie, iar bărbatul este cercetat pentru violenţă domestică.

Chinul Andreei a început în urmă cu 5 ani, când din relaţia ei cu bărbatul cu 3 ani mai mic a rezultat o fetiţă. La vremea aceea, femeia, care încă era măritată cu altcineva, se mutase la bărbatul din Rucăr împreună cu cei doi copii ai ei, de 8 şi 6 ani. De o violenţă extremă, bărbatul, care era extrem de gelos, a început să-i bată şi pe copiii femeii, care într-un final au fost luaţi de tatăl lor natural.

De atunci, viaţa Andreei a devenit un coşmar: sechestrată ani de zile, bătută şi umilită, femeia a ajuns la capătul puterilor. Concubinul ei a pus chiar și camere de supraveghere în casă, a filmat-o în timp ce o umilea şi chiar el a trimis tuturor cunoscuţilor şi chiar fostului soţ al iubitei lui imaginile umilitoare.

”Bătăi, eram înjurată, eram umilită, pusă în genunchi şi să-mi cer iertare de chestii pe care le vroia el. Am încercat să fug, să scap şi nu eram lăsată să plec", povestește victima.

Săptămâna trecută, femeii i-a venit în minte o posibilitate de scăpare.

"Am scris un bileţel şi în prima zi de şcoală, de grădiniţă, când am dus fata, l-am pus în sandwich-ul fetiţei, de l-a găsit doamna educatoare", povestește Andreea.

Violeta Cosma, educatoarea fetiţei: - Am observat pe măsuţa fetiţei un bileţel la care nu i-am dat importanţă în prima fază. L-am luat, m-am uitat la el, am desfăcut şi începea cam aşa: "Doamna educatoare, sunteţi singura mea salvare, vă rog să mă ajutaţi. Sunt sechestrată de soţul şi acolo îşi descria întreaga ei poveste. Vă rog ca acest bilet să-l daţi dumneavoastră poliţiei, că m-a ameninţat că mă va omorî”.

Reporter: - Erau lucruri şocante scrise acolo?

Violeta Cosma, educatoarea fetiţei: - Foarte şocante, nu-ţi vine să crezi că un om poate să se comporte aşa.

Cu mâinile tremurând, educatoarea s-a gândit cum s-o ajute pe femeie. Atunci şi-a dat seama cum de în dimineaţa aceea Andreea a privit-o pentru prima dată în ochi.

"Niciodată nu o lăsa singură, ea niciodată nu a putut să vorbească cu mine nimic, mama fetiţei. Şi atunci am văzut-o că se uită insistent la mine, dar eu nu m-am gândit la nimic. Ea întotdeauna se uită în jos, niciodată nu ne împreunam privirea. Atunci am văzut-o că se uită la mine, era o privire disperată. După ce am luat biletul şi l-am citit mi-am dat seama că de fapt ea îmi cerea ajutorul şi mă implora chiar şi din privire", povestește educatoarea.

Orele care s-au scurs până când au venit poliţiştii şi jandarmii au fost cele mai lungi din viaţa Andreei.

Andreea: - Am stat de dimineaţă de când am pus bileţelul, de la 9 până la 12, când s-a terminat programul, împreună într-o încăpere, pentru că noi tot timpul stăteam după ea, nu m-a lăsat nesupravegheată sub niciun motiv. Am văzut că nu se întâmplă nimic, am zis că poate după aia o să vadă doamna, că-i este frică şi nu ia nicio măsură, am ajuns acasă, am văzut că trec orele, niciun semn, îmi făceam fel de fel de gânduri că poate n-a găsit nimeni bileţelul şi la 6 şi jumătate a venit poliţia cu jandarmii la poartă.

Reporter: - Ce-aţi simţit atunci?

Andreea: - O mare uşurare.

Reporter: - Ce-aţi scris în bilet?

Andreea: - Absolut tot, toţi anii de chin.

Andreea şi fiica ei au fost aduse la centru fără niciun act de identitate, pentru că bărbatul le-a pus pe foc.

În seara când au fost aduse la centrul pentru protecţia victimelor violenţei în familie, Andreea şi fiica ei erau în stare de şoc. Tânăra era plină de vânătăi şi lovituri.

"Erau semne vizibile pe faţă, pe mâini, pe picioare. Fetiţa iniţial nu comunica cu nimeni. Aş avea un sfat pentru femeile care ajung aici: în momentul în care ajung aici, înseamnă că sunt probleme grave în familie. Asta înseamnă că trebuie să meargă pe alt drum. Orice ar fi, să nu se mai întoarcă în mediul din care au venit", explică Nicoleta Solomon, psiholog.

Poliţia a deschis o anchetă şi bărbatul de 31 de ani este cercetat în stare de libertate pentru violenţă conjugală şi lipsire de libertate.

