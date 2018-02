Femeie condamnată la închisoare în legătură cu o crimă comisă de fiul ei

Dominic Wallis din Marea Britanie vârsta de 28 de ani, şi fosta lui iubită, Elizabeth Ellis, în vârstă de 20 de ani, au fost condamnaţi la închisoare pe viață pentru crimă, după ce au ucis-o pe Dionne Clark, în urma unui proces ţinut la tribunalul din Birmingham, care durat două luni şi jumătate, potrivit Daily Mail

După ce a ucis-o, bărbatul i-a legat corpul cu bandă adezivă.

Aceştia au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă, având posibilitatea de eliberare după 18, respectiv 14 ani. Mama bărbatului, Karen, în vârstă de 59 de ani, a fost condamnată la un an şi 3 luni de închisoare, iar tatăl acestuia, Kingsley, în vârstă de 55 de ani, îşi va petrece un an şi jumătate în spatele gratiilor, fiind găsiţi vinovaţi de încercare de obstrucţionare a justiţiei.

Când a auzit sentinţa, femeia a izbucnit în lacrimi.

In this mugshot Karen Wallis is shown crying. But don't weep too much for her. She has been convicted of perverting the course of justice after trying to cover up for her son Dominic, who will today be jailed for life for brutal murder of Dionne Clark in Nuneaton, Warwickshire pic.twitter.com/XeVnFLDrd1