Fată de 13 ani, violată de un vecin de 18 ani. Cum a fost surprins de mama victimei

Un tânăr de 18 ani din judeţul Iaşi a ajuns după gratii şi este acuzat de viol şi tentativă de viol. Victima este o adolescentă de doar 13 ani.

Totul a ieşit la iveală atunci când tânărul a încercat să profite de ea, însă a fost surprins de mama fetei. Acum autorităţile l-au dus în arest. Tânărul nu-şi recunoaşte fapta.

Mama copilei povesteşte că întreg coşmarul a început în vara lui 2017. Era plecată la muncă, iar vecinul a ademenit-o pe copilă la el în casă şi a profitat de ea. Fata nu a spus nimic nimănui, de frică. Un an mai târziu, tânărul a încercat să o abuzeze din nou, de această dată în casa în care locuia fata.

Mama fetei: „Merg în sat la muncă şi am lăsat fata acasă. Când am venit, ne-o păcălit fata, a luat-o în casă şi şi-a bătut joc de dânsa. Avea cam 11, 12 ani. Am mers la poliţie, a venit, a bătut-o."

Femeia povesteşte că-l ştie pe individ de multă vreme. Nu o dată i-a dat de mâncare şi l-a lăsat să doarmă la ea în casă. I-a venit greu să creadă că este în stare de aşa ceva.

Mama fetei: „Am luat-o cu binişorul, am împăcat-o. I-am zis să nu se teamă, că nu o bat. Am liniştit fata, tremura, a zis că a păcălit-o. S-a temut să-mi zică. A stat în casă la noi, îi dădeam să mănânce, dar n-am crezut una ca asta."

În urma incidentului, tânăra a fost audiată şi a avut parte de consiliere psihologică. Pe de altă parte, rudele tânărului şi sătenii refuză să creadă povestea.

Rudă: „E cuminte, muncea cu ziua, tatăl lui a murit de diabet pe când avea 7 ani.”

Reporter: „Credeţi că e în stare să profite de o fetiţă de 12 ani?”

Rudă: „Eu n-aş crede, pun mâna pe icoană."

Vecin: „Spune că i-a violat fata, dar nu prea cred, că băiatul e cuminte.”

Reporter: „Nu credeţi că a făcut?”

Vecin: „Nu, nu, nu. Taică-su a murit, e necăjit, n-are cine să umble, n-are nici bani."

La începutul acestei luni instanţa a dispus în cazul suspectului control judiciar pentru 60 de zile. Însă la scurt timp, magistraţii s-au răzgândit şi au hotărât că tânărul să fie arestat preventiv. Dacă va fi găsit vinovat riscă între 3 şi 10 ani de închisoare.

