Familii îndurerate forțate să-și dezgroape răposații dintr-un cimitir. Oamenii spun că locul este „infect” și „dezgustător”

Cimitirul din Sutton-in-Ashfield, Anglia, a fost descris ca fiind „dezgustător” de familiile care își au rudele îngropate în acest loc.

Oamenii au fost nevoiți să-i dezgroape pe cei dragi lor și să-i incinereze sau să le mute locul de veci din cauza cimitirului aflat într-o stare infectă. Se spune că împrejurimile sunt murdare și că au loc multe jafuri în zonă.

NottinghamShireLive relatează cazul unei femei în vârstă de 46 de ani care și-a îngropat fiica în acest cimitir. Ea spune că picătura care a umplut paharul a fost atunci când mormântul fiicei ei a fost jefuit.

„Nu am vrut niciodată să o îngrop pe Alysha, dar nu am avut de ales în acel moment, deoarece a avut loc o anchetă privind moartea ei. Când totul s-a terminat, nu am vrut să o readuc la suprafață. Dar picătura care a umplut paharul a fost în septembrie anul trecut, când mi-am dus nepoata la mormânt”, a spus femeia.

Ea povestește că a mereu a decorat mormântul fiicei ei în funcție de cele mai importante evenimente care au loc în țară. Când a murit regina Elisabeta a II-a de exemplu, femeia a adus la mormânt obiecte care au reprezentat-o pe suverană.

„Întotdeauna am decorat mormântul Alyshei în funcție de tot ceea ce se întâmpla în lume, iar la acea vreme tocmai o pierdusem pe regină, așa că erau mici corgi, un Union Jack și alte lucruri de acest gen în jurul ei. Nepoata mea pictase, de asemenea, două păsări mici și frumoase, dar în acea zi în care am dus-o acolo, oamenii furaseră din nou și aceste păsări fuseseră sparte”, a povestit femeia.

Femeia a decis să o dezgroape pe fiica sa și să o incinereze.

„Nepoata mea era foarte supărată și, după 18 ani, am decis în cele din urmă că trebuie să o aduc pe Alysha înapoi", a spus ea.

Nu doar furturile din zonă au fost cele care i-au determinat pe oameni să-și dezgroape morții. Noroiul, mizeria, dar și locul care arată neîngrijit se numără printre motivele pentru care apar reclamații la cimitir.

„Dacă nu se întâmplă nimic în următoarea lună, voi încerca să trimit o cerere pentru a-l aduce pe Ethan înapoi. Nu am vrut niciodată ca el să fie incinerat, așa că va trebui să găsesc un alt loc unde să fie îngropat dacă se va întâmpla asta, ceea ce înseamnă mai multe cheltuieli și mai mult stres, dar va trebui să o fac pentru că m-am săturat", a povestit un bărbat în vârstă de 41 de ani care și-a îngropat fiul în acest cimitir în anul 2004.

Consiliul Districtului Ashfield a declarat între timp că au avut loc lucrări de îmbunătățire a cimitirului, notează DailyStar.

Sursa: nottinghampost.com Etichete: , , , , Dată publicare: 31-03-2023 10:00