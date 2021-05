Explozie puternică în localitatea Curteni, judeţul Mureş. Un bărbat, în stare gravă la spital

Explozie puternică joi dimineaţă în localitatea Curteni, judeţul Mureş. Un bărbat de 67 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a încercat să aprindă focul, iar o acumulare de gaze a produs deflagraţia.

Mai multe echipaje de salvatori au intervenit rapid, iar victima a fost dusă de urgenţă la spital. Casa e, în bună parte, distrusă.

Alarma s-a dat cu puţin după ora 9 dimineaţa. Bărbatul de 67 de ani locuia singur, iar pentru că afară era foarte frig, omul a încercat să aprindă focul în soba. În câteva secunde s-a produs deflagraţia. Vecinii au sărit imediat în ajutor şi au sunat la 112. Până la sosirea pompierilor, oamenii au încercat să stingă focul cum au putut.

Vecin: „O explozie foarte, foarte mare. Flacăra a ieşit deja afară la șură şi am dat cu furtunul. Dar până nu au venit pompierii, nu am putut să fac nimic. Şi oamenii au dat cu ce au putut. Aici eram şi odată, bum! Am fugit şi el o stat aşa în bucătărie, ars la faţă, părul...”

Vecin: „O explozie am auzit şi am sunat la pompieri. Am intrat, am văzut că a ieşit pe picioare, părul şi fața era arsă. Am crezut că maşinile care vin cu pământ, că podul a făcut aşa. Aşa a zis, că a aprins chibritul şi a explodat. Am sunat imediat la pompieri, pentru că deja ardea şi pe acoperiş”.

Vecină: „Singur locuieşte. Soţia lui a murit. Aşa a zis fata sa, că a vrut să facă focul, că era frig înăuntru, dar nu a observat că furtunul este crăpat”.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar victima a fost transportată la spital.

Căpitan Gagyi Mihai, ISU Mureş: „Când am ajuns la locul intervenţiei, incendiul se manifesta la mansardă, în podul locuinţei. Am identificat şi o victimă de sex masculin, de 67 de ani, care a suferit arsuri de gradul 1 şi 2 la nivelul capului, feței şi membrilor. Este vorba de o acumulare de gaze”.

Dr. Iancu Suzana, medic UPU: „Am găsit un pacient cu arsuri la nivelul feței şi nivelul braţelor. Momentan, este stabil hemodinamic”.

În urma deflagraţiei, o bună parte a locuinţei a fost afectată.