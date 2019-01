Elefanți fugăriți de săteni cu bombe incendiare. FOTO

Cazul scoate în evidență cât de grave sunt consecințele despăduririi în anumite zone din India, informează Daily Mail.

În imaginile apărute pe rețelele de socializare, doi elefanți – o femelă matură și fiul acesteia – sunt fugăriți de localnicii furioși. Unii aruncă spre ei bombe incendiare, iar alții pietre, în timp ce animalele agitate încearcă să fugă din calea lor.

