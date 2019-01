Dublă tragedie pentru un cuplu din Sydney. Ce s-a întâmplat cu cele două fiice

Cuplul și-au pierdut prima fiica la doar șapte luni după ce Rachael a adus-o pe lume. Fetița a fost diagnosticată cu atrofie musculară spinală.

Înainte ca micuta să moară, cei doi părinți au hotărât să meargă o săptămână în vacanță pentru a-și face amintiri cu Mackenzie.

”Am călătorit mult. Ea a văzut zăpada, a zburat cu elicopterul. Am reușit să ne facem câteva amintiri cu ea”, a spus Rachael.

După ce primul copil le-a murit, cei doi soți au încercat să aibă din nou un copil.

Înainte de Crăciun, Rachel a aflat că este din nou însărcinată. Însă și de data aceasta, fericirea ei și a soțului ei a fost umbrită. Cel de-al doilea copil nenăscut încă a fost diagnosticat cu aceeași boală.

Boala afectează 25% din populație și, din păcate, în acest procent se pare că s-au încadrat și copiii lor.

”Am obținut rezultatele testului. Copilul este o fetiță frumoasă, dar care suferă de aceeași boală ca Mackenzie, prima fetiță”, a spus Rachael.

După aflarea teribilei vești, Rachael a trebuit să renunțe la sarcină.

”Acum mă confrunt cu o întrerupere de sarcină. Nu știu cum să-mi iau rămas bun de la copilul nostru”, a declarat Rachael.

După durerea prin care au trecut, cuplu s-a decis să facă o campanie de conștientizare pentru viitorii părinți. Ei își doresc ca oamenii să beneficieze de analize gratuite pentru a depista dacă copiii lor sufera de atrofie musculară spinală. Pentru a nu mai trece și alte persoane prin ceea ce au trecut ei.

"Vrem doar să atragem atenția, pentru că statisticile sunt atât de înfricoșătoare. Toți avem probleme genetice. Însă sunt testați doar cei care au un istoric medical în familie deja știut.

Patru din cinci copii născuți cu astfel de boală nu provin din familii cu astfel de tulburări", a declarat Rachael.

