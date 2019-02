27 de membri ai Gărzii Revoluţionare, ucişi într-un atac sinucigaş în sud-estul Iranului

Un vehicul capcană a vizat un autobuz care transporta membri ai Gardienilor. Atacul a fost revendicat de o grupare sunnită Jaish al-Adl (Armata Justiţiei), notează agenţia de presă FARS.

Care, de asemenea, a relatat că atentatul a fost comis pe şoseaua care face legătura între oraşele iraniene Zahedan şi Khash, o zonă instabilă situată la frontiera cu Pakistanul, unde acţionează frecvent grupări militante şi traficanţi de droguri.

În atac au fost răniţi încă zece membri ai Gărzii Revoluţionare, adaugă sursa citată.

VIDEO: Iranian media say the bomb came from a car next to the bus. At least 20 are dead and another 20 injured.

Jaish al-Adl has carried other deadly attacks in the area before and #Iran calls them a terrorist organization.pic.twitter.com/mZw4Ut00C6