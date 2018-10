Două persoane au murit într-un accident, în Mureș. ”O mașină s-a rupt în trei”

Două persoane şi-au pierdut viaţa, iar alta a ajuns în stare gravă la spital, în urma unui grav accident de circulaţie care s-a produs vineri seară, pe o şosea din judeţul Mureş.

Poliţiştii spun că, din cauza vitezei foarte mari, unul dintre şoferi a pierdut controlul maşinii şi a izbit frontal un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus.

În urma impactului, atât şoferul vinovat, cât şi tânăra aflată la volanul maşinii care circulă regulamentar, au murit pe loc

Accidentul s-a produs vineri seară pe drumul naţional 15, la intrare în localitatea Brâncoveneşti, judeţul Mureş. O şoferiţă de 24 de ani, care se îndrepta spre Reghin, s-a trezit brusc cu o maşină în faţă, pe sensul ei de mers. Şoferul, un bărbat în jur de 40 de ani, a pierdut controlul, probabil din cauza vitezei, şi a izbit în plin maşină care circulă regulamentar. În urma impactului cele două maşini au fost aruncate în afara părţii carosabile.

"Am auzit de un accident, că s-a rupt o mașină in trei… si e blocat //...// am auzit ca sunt doi morti //....// nu prea merg cu viteza. Eu stiu ce s-a intamplat… poate a adormit"

A fost nevoie de intervenţia echipajelor de la descarcerare pentru a se putea ajunge la victime.

Alin Rus, Detaşamentul de Pompieri Reghin: "Am fost solicitaţi pentru descarcerarea a trei victime rezultate în urma unui accident rutier, două fiind de cod negru şi una de cod roşu."

Atât şoferiţa, cât şi bărbatul vinovat nu au mai putut fi salvaţi. Iar o altă femeie de 60 de ani, pasageră în maşină care circulă regulamentar a fost transportată în stare gravă la spital.

Comisar şef Ioan Florin Pop, şef Poliţia Rutieră Mureş: "Conducătorul auto WV Tourane circula pe ruta Reghin Topliţa după o curbă uşor la dreapta posibil din cauza vitezei excesive a pătruns pe sens opus şi a tamponat un Mercedes."

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz. În urma accidentului, circulaţia pe Drumul Naţional 15 a fost blocată timp de aproape trei ore.

