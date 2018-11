Două persoane au murit, după ce mașina în care se aflau a lovit un camion, în Bihor

Accident devastator, marți dimineaţă, pe o şosea din Bihor. O şoferiţă în vârstă de 38 de ani şi unul dintre pasageri şi-au pierdut viaţa după ce autoturismul în care se aflau a pătruns pe contrasens şi a lovit violent un camion.

Un alt bărbat şi un adolescent, din aceeaşi maşină, au fost răniţi. Impactul s-a petrecut într-o curbă periculoasă, când şoseaua era umedă.

Accidentul a avut loc pe Drumul Naţional 19, în apropiere de localitatea Diosig. Alerta la 112 a fost dată de şoferul autspecialei. Acesta povesteşte că totul s-a petrecut atât de rapid încât nu-şi mai aminteşte decât că a ajuns în şanţ.

Reporter: " V-a intrat în faţă, sau cum? N-aţi mai avut timp să frânaţi?"

Șofer: "Păi am intrat în şanţ."

Reporter: "Ce-aţi văzut că s-a-ntâmplat?"

Șofer: "Aproape nimic."

Reporter: "Deci a fost totul foarte rapid?"

Șofer: "Da. Atât am văzut şi ne-am trezit în şanţ. Am venit vreo câţiva metri şi-am intrat în şanţ. Am mers la maşina şi-am sunat la 112."

Impactul a fost extrem de violent, iar maşina mică, în care se aflau trei adulţi şi un băiat de 14 ani, a fost proiectată în parapetul metalic.

Martor: "Camionul o mers regulamentar şi maşina asta, probabill datorită vitezei, o intrat în el şi o fost proiectat în parapet. Am mers acolo, am scos victima care era pe bancheta din spate, celălalt era deja afară din maşină."

Reporter: "Avea viteză mare?"

Martor: "De fapt eu am văzut numai zburând maşina."

În urma coliziunii, şoferiţa şi un pasager, de 35 de ani, au murit. Ceilalţi doi, un bărbat de 28 de ani şi adolescentul, au fost transportaţi la spital.

Insp. principal Sorin Indries, şef Birou Drumuri Naţionale - IPJ Bihor: "Un conducător auto, de sex feminin, în timp ce circula dinspre Săcuieni spre Oradea, într-o curbă pericuoasa la dreapta, datorită vitezei pierde contrlul asupra direcţiei de deplasare, pătrunde pe sens opus unde intră în coliziune frontală cu o autoutilitară."

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru omor din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!