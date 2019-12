Două femei din Satu Mare, ucise de vânzători de plăpumi. "Au zis să le mai dau 500 de lei"

Două femei au fost găsite moarte, marţi seara, într-o locuinţă din judeţul Satu Mare, procurorii având suspiciuni de omor, a declarat, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Florentina Nagy.

Potrivit acesteia, anunţul a fost făcut printr-un apel la 112 de către o persoană care anunţa că două femei au fost găsite decedate în localitatea Bârsău, scrie Agerpres.

"Există suspiciuni de omor, cazul a fost preluat de Parchetul Satu Mare", a precizat Florentina Nagy, potrivit Agerpres.

La faţa locului sunt mai multe echipe de poliţişti.

Cele două femei ar fi fost ucise de doi bărbați din Ungaria, de 39 și 59 de ani, care veniseră în sat pentru a vinde plăpumi. Suspecții au fost prinși într-o poiană aflată la câțiva kilometri de locul crimei și sunt audiați de polițiști.

Criminalii au încercat apoi să ascundă crima și au acoperit trupurile celor două femei chiar cu plăpumile pe care încercau să le vândă.

Soțul uneia dintre victime este în continuare în stare de șoc și povestește că bărbații chiar au avut tupeul de a-i cere încă 500 de lei, înainte de a fugi de la locul crimei, potrivit PresaSM.

“Soția a venit cu dânșii la o vecină să îi arate dacă nu vrea să cumpere și ea, și nu s-a mai întors altu’ acasă. Au venit la mine să le mai dau bani, zicând că plapuma o rămas la ei în casă și eu nu i-am dat banii. Am zis să vin cu ei să intru în casă să văd că ce fac în casă de nu vreau să iasă afară. Pe când am venit aici, am încercat să intru în casă, dar toate ușile erau încuiate. […] Până la urmă au zis să le mai dau 500 de lei că rămâne plapuma la noi și le-am dat și am plecat,” a povestit soțul uneia dintre victime.

Cele două femei erau au fost ucise, cel mai probabil, pentru bani, una dintre ele având în casă o sumă mare de bani, susține sursa citată.

Cei doi bărbați, suspecți principali, au fost duși la locul crimei pentru reconstituire.