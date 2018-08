Doi oameni au murit intoxicați într-un butoi cu prune fermentate

Tragedie într-un sat din comuna Vedea, în Argeș. Doi bărbați, unul de 44 și altul de 70 de ani, și-au pierdut viața, după ce n-au mai putut ieși dintr-un butoi cu prune fermentate și s-au intoxicat cu vaporii de alcool.

Sătenii i-au scos după circa o jumătate de oră, dar medicii sosiți la fața locului nu i-au mai putut salva.

Primul a intrat în butoiul înalt de peste 2 metri bărbatul de 44 de ani, care venise să-l ajute la treaba pe vecinul sau mai vârstnic. Folia de pe fundul butoiului s-a mișcat, iar omul a intrat înăuntru să o aranjeze.

Gazele emanate de prunele fermentate l-au făcut să-și piardă imediat cunoștința. Când a văzut că vecinul său nu mai iese, proprietarul a intrat după el, dar s-a intoxicat și el, în scurt timp.

Un al treilea bărbat, care a încercat să-i scoată pe cei doi din butoi, a fost la un pas de a avea aceeași soartă. Săteanul de 44 de ani era singurul sprijin al mamei sale, care este bolnavă.

Acum, femeia a rămas singură, fără niciun ajutor.

Șocat de cele întâmplate, un vecin povestește că duminică dimineață a fost și el la bătrân, să-i dea o mână de ajutor. A avut, însă, ceva treabă, și pe la prânz a plecat.

Georgică Mielu, vecin: "A căzut băiatul ăla și apoi ăla a vrut, ăl bătrân, să-l tragă pe băiat și n-a mai putut, și au rămas amândoi asfixiați."

Distrusă de durere, soția bărbatului de 70 de ani, povestește că a încercat să-l salveze, dar nu a reușit să-l scoată din butoi.

Când au auzit strigătele , câțiva săteni au sărit în ajutor.

Niculae Perpelea, vecin: "Era greu, n-am putut să-l trag. Am încercat sa răsturnăm puțin, circumferința fiind mare n-am putut s-o facem. Am tras de doage și le-am rupt."

Unul dintre vecinii veniți în ajutor a fost și el la un pas de moarte. Când sătenii au reușit să îi scoată pe cei doi bărbați din butoi, aceștia erau deja în stop cardio-respirator.

Medicii chemați de urgență au încercat să-i resusciteze, dar manevrele lor s-au dovedit zadarnice.

Poliția face cercetări în acest caz.

