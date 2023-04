Doi copii au fost uciși și mutilați. Au fost găsiti cu nasurile, buzele și organele genitale tăiate | FOTO, VIDEO

Nqobile Zulu, în vârstă de cinci ani, și prietenul său, Tshiamo Ramanye, șase ani, au dispărut miercuri în timp ce se jucau pe strada pe care se află casa bunicii lui Tshiamo, în Soweto, Africa de Sud.

Băieții au fost căutați miercuri noapte, iar trupurile lor au fost găsite în locuri diferite din White City și Rockville, joi dimineață.

They killed these little boys , Nqobizitha Zulu (5) and Tshiamo Rabanye (6) in Soweto two days ago , their bodies were found with no hands , no noses and their throats were slit , make sure your kids are safe we have cruel people amongst us . pic.twitter.com/jZciWZ8vQ8