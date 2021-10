Doi adolescenți din Pitești au mărturisit o crimă de acum două zile. Momentul reconstiturii: ”A recunoscut din prima”

Doi adolescenți, de 14 și 17 ani, au mărturisit în fața anchetatorilor crima oribilă din Pitești, de acum două zile.

Un om al străzii a fost găsit fără suflare, iar tinerii spun că i-au luat viața pentru a-l jefui de banii primiți din cerșit. Au fost duși la reconstituire și au povestit cum s-a petrecut totul.

Tovarășul celui ucis a scăpat cu o bătaie cruntă și este acum internat în spital. Dacă vor fi găsiți vinovați, tinerii riscă ani grei de închisoare.

Bărbatul fără adăpost, de 35 de ani, a fost găsit mort în boscheți, lângă calea ferată. Prietenul acestuia, de 54 de ani, se află la câțiva metri distanță de anchetatorii care căutau indicii. Era plin de sânge, dar în viață.

A fost dus la spital, iar între timp oamenii legii au încercat să afle dacă este vreo legătură între victime. Ore în șir au vizionat imagini de pe camerele de supraveghere din zonă și au ajuns astfel la autori. Este vorba despre doi adolescenți, din Stefănesști, care obișnuiau să vină noaptea cu bicicletele și să le ia celor doi oameni ai străzii banii strânși din cerșit. De această dată i-au atacat cu o cruzime pe care anchetatorii spun că n-au mai întâlnit-o la persoane de vârsta lor.

Tinerii s-au contrazis în fața anchetatorilor.

La reconstituire au fost prezente și mamele celor doi adolescenți.

Mama adolescentului de 14 ani: "Am rămas șocată când am auzit ce s-a întâmplat, deci nu mai am cuvinte. Azi de dimineața am aflat, când a venit poliția.”

Reporter: ”Și el era acasă, băiatul?”

Mama adolescentului: ”Da, dormea. A recunoscut din prima."

Făptașii au recunoscut că intenționau să-l ucidă și pe celălalt bărbat, dar s-au panicat și au fugit.

Și fratele bărbatului decedat a asistat, îngrozit, la reconstituire.

Frate: "Era băiat cuminte. Pe el îl bătea și un copil de trei ani!"

Cei doi adolescenți riscă să își petreacă următorii 20 de ani după gratii.