Distracția macabră a unor tineri ciobani din Bistrița: își pun câinii să omoare animalele din sat

Localnicii unei comune din Bistrița Năsăud sunt revoltați din cauza unui tânăr cioban care își pune câinii să ucidă animalele din sat, scrie bistriteanul.ro.

Tânărul de 22 de ani și fratele său, duc animalele la stâna din Zoreni, acolo unde își pun câinii să le ucidă.

Imaginile publicate de presa locală arată cum cei patru câini din rasa ciobănesc carpatin ai acestuia sunt filmați cum sfâșie un câine, fără ca cineva să schițeze vreun gest.

„Nu e primul câine pe care îl ucide așa. Băiatul ăsta orice câine vede pe stradă îl aleargă cu câinii până îl prinde și îl ucide. Nimeni din sat nu își poate lăsa câinele dezlegat că îl prinde și îl omoară.

În fiecare an când vine acasă cu oile face chestiile ăstea. Îi un tânăr în treaba lui, nu prea bagă în seamă ce zic oamenii. Cu toate animalele pe care le are îi așa. Are acasă vaci, le bate de numa’, cal, orice”, a povestit un sătean.

Uciderea de animale este pedepsită cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală, precizează sursa citată.