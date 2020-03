Descoperirea macabră făcută de un pescar într-o valiză: „Am fost îngrozit. Era înghesuit”

Potrivit presei locale, cei doi chinezi, care erau căsătoriți, au fost puși în valize și aruncați într-un râu din Thailanda, scrie Daily Mail

Corpul unuia dintre ei, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit într-una dintre valize care plutea pe apă. Polițiștii caută și cea de-a doua persoană.

Valiza a fost găsită de un pescar, care credea inițial că este umplută cu pește.

Married Chinese couple were drowned after being tied up inside suitcases and thrown into a river while still ALIVE in Thailand https://t.co/wKbmlGFNC9