Descoperire macabră pe centura Buzăului. Un bărbat a fost găsit mort în mașină

Descoperire macabră pe centura orașului Buzău. O patrulă a poliției locale a găsit o mașină în care se afla un cadavru.

Traian Niță, polițist local: "Am observat un autoturism tras pe partea stângă, am oprit și am văzut că în interiorul acestuia era o persoană de sex masculin care nu respira, schimbat la față, și am anunțat serviciul de ambulanță."

Bărbatul aflat la volan, în vârstă de 52 de ani, avea probleme cu inima, spun rudele, și fusese operat de mai multe ori.

Sâmbătă, conducea spre casă și, cel mai probabil, i s-a făcut rău în mers și a tras mașina pe marginea drumului, iar în surt timp s-a stins.

Polițiștii locali au observat poziție nefirească a șoferului și au oprit să vadă ce se întâmplă. Așa au descoperit totul.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de cei de la medicină legală pentru necropsie.

