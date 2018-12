Descoperire macabră într-o comună din Neamţ. Ce au găsit câțiva muncitori într-un morman de nisip

Descoperire macabră într-o comună din Neamţ. Angajații unei societăți comerciale au găsit într-un morman de nisip un craniu uman.

Oamenii au sunat la 112 și la fața locului au venit imediat criminaliștii. Aceștia au ridicat craniul și caută şi restul cadavrului, ca să poată stabili ce s-a întâmplat.

Joi dimineaţă, în curtea societăţii comerciale din comuna Sagna a fost mare agitaţie. Muncitori care voiau să împrăştie nisip prin curte au găsit craniul uman în mormanul de antiderapant.

Nisipul fusese adus din vară, de pe malul raului Şiret, tocmai pentru sezonul de iarnă. Muncitorul care a găsit craniul nu s-a pierdut cu firea. Şi-a anunţat şeful, care a chemat poliţiştii.

”Eram la lucru şi m-a trimis directorul să aduc nişte nisip. Am luat o cupă şi am adus-o. Am pus-o în spate acolo, iar când a dat gheţuşul m-am dus şi am luat-o ca să împrăştiem prin ogradă. Când a dat băiatul a dat de un craniu în cupa în nisip”, povestește muncitorul.

”Când am luat cu lopata nisip nu am realizat atunci şi apoi m-am uitat mai atent şi am văzut craniul de om. I-am zis directorului şi el a anunţat poliţia”, a povestit un alt muncitor.

”Poliţiştii efectuează investigaţii în vederea stabilirii identităţii craniului uman şi a circumstanţelor în care a intervenit decesul. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis Georgiana Moşu, IJP Neamţ.

Cu ajutorul analizelor de laborator, poliţiştii speră să afle identitatea persoanei decedate.

