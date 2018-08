Bătrân, găsit mort în casă. Soția e paralizată și nu a putut cere ajutor

Tragedie într-un cuplu de vârstnici din Târgu Jiu. Bărbatul, în vârstă de 89 de ani, a murit de câteva zile în propria casă, iar soţia lui, paralizată în pat, nu a putut striga după ajutor.

Agoniza şi ea în aceeaşi cameră cu soţul ei, când cei doi au fost descoperiţi, vineri, de poştărița care venise să le aducă pensia. Bătrâna, şi ea trecută de 80 de ani, a fost transportată la spital însă starea ei de sănătate este extrem de fragilă. Cei doi nu au copii.

Când s-a apropiat de uşa celor doi bătrâni, poştărita a simţit un miros greu. A chemat o vecină şi împreună au dat alarmă la 112. Bărbatul zăcea mort în fotoliu iar soţia, paralizată, era în pat.

Vecină: "Am anunţat poliţia. Găsirăm uşa deschisă prin spate, intrarăm pe acolo, că ziceau să spargă geamul să intre, eu nu am intrat decât la intrare că am sim'it mirosul. Ea era inconştientă, a luat-o salvarea".

Bătrânul a fost văzut ultima dată în urmă cu câteva zile. Absenţa femeii era firească pentru vecini, pentru că o ştiau imobilizata la pat.

Daniela Văduva, asistenta medicală: "Cred că marţi dimineaţa am trecut pe lângă dumnealui şi ne-am salutat, era în regulă, era cu trolerul, la cumpărături, că aşa făcea de fiecare dată, era mai activ."

Localnic: "Era în apele lui, normal."

Reporter: "Și de atunci nu l-aţi mai văzut?"



Localnic: "Nu, de când a intrat înăuntru nu l-am mai văzut."

În apropierea locuinţei bătrânilor se afla şi cabinetul medicului de familie al celor doi bătrâni, ambii fiind în evidentă cu boli grave.

Reporter: "Sub tratament hipertensivi?"

Dr. Mihaela Calotă, medic de familie: "Doamnă pe care au luat-o la urgenţă era cu antecedente de accident vascular cerebral la cap, imobilizata la pat, probabil de asta nici nu au putut să anunţe pe nimeni".



Şi criminaliştii au ajuns la faţa locului.

Ion Lazăr, purtător de cuvânt IPJ Gorj: "Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar cadavrul bărbatului la SML Gorj pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cauzei decesului. Cercetările continuă în cazul unui dosar penal de moarte suspectă."



Bătrânii nu au copii. Acum autorităţile încearcă să găsească alte rude care să se ocupe de înmormântarea bărbatului.