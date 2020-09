Descoperire macabră. Ce a găsit un bărbat în timp ce pescuia: „Am văzut un picior. A fost oribil”

Un bărbat din SUA a făcut o descoperire șocantă în timp ce pescuia.

Potrivit autorităților, bărbatul se afla la pescuit, când a simțit că ceva greu s-a agățat de undița lui, moment în care și-a dat seama că este vorba despre un cadavru, transmite Daily Star.

„Am crezut că văd o fantomă. Am simțit o lovitură și cârligul mi s-a blocat. Când am început să ridic, am văzut un picior și apoi și restul corpului. A fost oribil. Nu-mi venea să cred ce văd, pur și simplu, nu puteam. Nu cred că aș mai putea să mă întorc în acest parc și să pot pescui aici”, a mai povestit acesta.

Imediat după ce a găsit cadavrul, bărbatul a alertat de urgență autoritățile, care au oprit accesul în zonă pentru a face cercetări.

Cadavrul aparținea unui bărbat care avea vârsta de 30 de ani, spun polițiștii, iar craniul prezenta răni severe.

O anchetă a fost demarată pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat și care este cauza morții bărbatului.