Declaraţia martorului care a asistat la tripla crimă din Călăraşi. Ce a povestit tânărul

Tripla crimă sângeroasă a zguduit oraşul Călăraşi! Trei persoane, un bărbat, soţia şi fiica lor, au fost înjunghiate cu sânge rece şi suspecţi sunt doi băieţi de 17 ani.

Unul dintre ei, orfan din copilărie, a fost crescut de către victime.

Anchetatorii spun că un al treilea tânăr ar fi fost martor la cele întâmplate. Din primele informaţii se pare că toţi trei consumau etnobotatice.

Un vecin a sunat la 112 şi a anunţat disperat ca o familie, formată dintr-un bărbat de 82 de ani, soţia lui în vârstă de 80 de ani şi fiica lor de 58 de ani, au fost ucişi cu sânge rece în propria casă.

Făptaşii ar fi fost un băiat de 17 ani, orfan, pe care familia l-a crescut de mic şi un alt prieten al acestuia. La întreaga scenă ar mai fi asistat un alt tânăr, care s-ar fi dus imediat şi le-ar fi povestit unor rude scena sângeroasă.

Martor: "Mi-a spus un prieten de-al celor care au fost, am sunat la poliţie. Am încercat uşile, erau închise şi am aşteptat să vină să spargă uşile".

În scurt timp, zona a fost împânzită de medici, poliţişti şi anchetatori, însă pentru cele trei victime nu mai există nicio şansă.

Martorii spun că după ce au comis cumplita fapta, doi dintre cei trei minori au furat din faţa curţii o maşină care aparţinea victimelor, iar apoi s-au făcut nevăzuţi. La scurt timp poliţia le-a dat de urmă şi i-a dus la audieri.

La poliţie a ajuns şi cel care susţine că a fost doar martor la întreaga scenă. Toţi trei, insitutionalizati la Centrul de plasament Perişoru, şi-au petrecut noaptea la secţie.